حظك اليوم برج العذراء الاثنين 2-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتابع الكثير من مواليد برج العذراء حظك اليوم سواء في المجال المهني أو العاطفي والعائلة خاصة أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ويرغب الكثيرين في معرفة تأثير الأبراج على طاقتهم وحالتهم النفسية خلال اليوم خاصة في التعامل مع الأسرة والأصدقاء.

ومع شروق أول أيام عيد الفطر المبارك، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

وتقول خبير الأبراج عبير فؤاد، إن حظ مواليد برج العذراء أول أيام عيد الفطر المبارك يكون حذر، حيث يكون القمر في وضع معاكس وعليك أن تحذر التسرع في قراراتك قبل اتخاذها وفكر جيدا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج أنه على المستوى العاطفي والعائلي يكون اليم لطيف، لكن عليك أن تلتزم الهدوء وابتعد عن العصبية وحاول التحكم في انفعالاتك، وخفف كلامك واستمع جيدا للآخر.

مشاهير برج العذراء

قدرتهم على تحليل المواقف بشكل عقلاني ومنطقي يجعلهم محط أنظار الجميع خاصة في المجال العملي والمهني، مما يجعلهم يتميزون في شتى المجالات ومن أبرز مشاهير هذا البرج المطرب كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان مصطفى فهمي، والفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.