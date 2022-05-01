استشاري مناعة يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من كورونا و«كحك العيد»

أكد الدكتور أشرف عقبه، استشاري المناعة والباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الفترة الحالية والمقبلة يجب على المواطنين الالتزام بإتباع كامل للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكذلك الالتزام بضبط عمليات تناول حلوى العيد المختلفة بعد انتهاء شهر رمضان 2022، والمتمثلة في «كحك العيد والبسكويت وغيرها»، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة كالضغط والسكر والكبد وغيرها من الأمراض.

نشهد حاليًا فترة انحسار الموجة الخامسة لفيروس كورونا

وأضاف استشاري امراض الباطنة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد انحسار للموجة الخامسة لفيروس كورونا وانخفاض أعداد كورونا عن المعدلات الخاصة بها، لافتا إلى أن السبب يرجع إلى دور الدولة الفعال في منح التطعيمات ضد المرض لمختلف الاعمار خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في المواجهة وتحقيق المستهدف في الوصول إلى تطعيم ما يزيد عن 60 % من إجمالي عدد المواطنين، مما ساهم في تقليل معدلات الاصابة والانتشار.

الإكثار من الحلويات دون ممارسة رياضة له خطورة كبيرة

وعن تناول حلوى العيد المتمثلة في الكعك والبسكويت، أوضح استشاري أمراض الباطنة، المواطنين بضرورة تجنب الإكثار من الحلويات خاصة أصحاب الأمراض المزمنة: «يجب الحرص من تناول الكعك في الأعياد لاحتوائه على سعرات حرارية بكميات كبيرة من الدهون حيث تعمل على إيذاء أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، بجانب تأثيرها السلبي على مرضى السكر في رفع معدلاته، ويجب ممارسة الرياضة لتقليل السعرات الحرارية وتجنب انسداد الشرايين وحدوث جلطات في الشرايين والقلب.