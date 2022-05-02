10 أيام على غلق باب التسجيل.. اعرف رابط تقديم طلب حج الجمعيات 2022

أيام قليلة ويغلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، وفق ما أكدته وزارة التضامن الاجتماعي بانتهاء التقديم، يوم الخميس 12 مايو2022، أي بعد 10 أيام من الآن، مشيرةً إلى أنه تم إتاحة التقديم عبر الإنترنت، أو من خلال استمارات التقديم للحج والمتواجدة بمختلف مديريات التضامن مجانا.

وأتاحت المؤسسة القومية للحج عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رابط لتحميل طلب الحج. https://bit.ly/3v4FQuF

المستندات المطلوبة للحج بعد الفوز بالقرعة

وأكدت المؤسسة على أنه في حالة الفوز بقرعة حج الجمعيات 2022 لابد من تجهيز المستندات التالية:

- جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل.

- بطاقة الرقم القومى سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- 12 صورة شخصية خلفية بيضاء.

- بطاقة صحية.

- فيش جنائي مميكن.

- تقديم شهادة طبية بالحالة الصحية، تصدر من إحدى الجهات المعتمدة التي تقررها المؤسسة القومية لتيسير الحج بالخلو من الأمراض المزمنة، مثل «الفشل الكلوي، التليف والفشل الكبدي، حالات القلب الحرجة والأمراض السرطانية والأمراض النفسية والإعاقات الذهنية والبصرية والزهايمر وأي مرض يعوق أداء المناسك».

شروط التقديم على حج الجمعيات 2022

وكانت وزارة التضامن قد أعلنت العديد من الشروط للتقدم لحج الجمعيات الأهلية 2022 كالتالي:

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى وضع عدة شروط للتقديم على حج الجمعيات 2022، التي تمثلت فيما يلي:

- ألا يكون المتقدم للحج أدى مناسك الحج من قبل طوال حياته.

- ألا يزيد سن المتقدم للحج على 65 عاما.

- يشترط حصول المتقدم للحج على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

وأوضحت المؤسسة القومية للحج أنه يتم تقديم العديد من الخدمات الأساسية التالية:

- السفر والعودة عن طريق الجو، طبقا للاتفاق بين سلطات الطيران المدني بكل من مصر والسعودية.

- الإقامة بفنادق مصنفة، ويتم التسكين طبقا للمساحات المقررة بلوائح الإسكان السعودية وذلك عن طريق الحاسب الآلي بما يتناسب وعدد حجاج كل محافظة وسعة الفنادق.

- خدمات النقل بين مدن الحج «جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة» وبنظام الرد الواحد بالمشاعر المقدسة والتصعيد إلي عرفات مباشرة والعودة من منى ثالث أيام التشريق طبقا للقواعد المعتمدة من السلطات السعودية.

- توفير الوجبات الغذائية إفطار+ غذاء بالفنادق اعتبارا من اليوم الثاني من تاريخ الوصول.