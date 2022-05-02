أيام قليلة وينتهي التقديم.. كيفية التسجيل لحج القرعة بوزارة الداخلية

يكثر الحديث عن موسم الحج 2022 في تلك الفترة حيث بدأ التقديم منذ عدة أيام من قبل بعض الشركات والمؤسسات المختلفة، ويسعى الراغبون في أداء المناسك للتقديم والتسجيل في حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، حيث بدأ التسجيل في 24 أبريل الماضي، ويتبقى أيام قليلة على غلق الباب للتقدم.

وأعلنت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، استمرار تلقي الطلبات والتسجيل في حج القرعة حتى 6 مايو المقبل، لذا يكثر البحث والتساؤلات عبر موقع جوجل عن خطوات التقديم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، فيما يلي، كيفية التقديم والتسجيل في حج القرعة لوزارة الداخلية 2022.

كيفية التقديم في حج القرعة لوزارة الداخلية

إحضار الأوراق المطلوبة والذهاب إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة وتقديم طلب للحج، ويجب تسديد تكاليف طلب الحج.

كما يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية ويتم كتابة الرقم القومي في طلب الحج، وإرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة مع نموذج طلب الحج، أما بالنسبة لمن تقدم بطلب إلكتروني أو مكالمات صوتية فإنه يتم خصم مبلغ طلب الحج من خلال بطاقة الائتمان.

شروط القبول بحج القرعة

على الراغبين في الفوز والقبول بحج القرعة، تقديم بيان حالة صحية يشترط فيها خلو المتقدم من الأورام والفشل الكلوي وتليف الرئة والأمراض النفسية والزهايمر والأمراض العصبية.

- لابد من استكمال التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات المعتمدة دولياً ضد فيروس كورونا.

- ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته ويقدم إقرار بذلك، وفي حال ثبوته لأدائه فريضة الحج في أي عام سابق لا يقبل طلبه ويتم رفضه فورا.

- يشترط أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك.

- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل سن الرجال 25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً، ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه.