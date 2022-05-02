النبراوي يزور النقابة الفرعية بمطروح ويتفقد مصيف المهندسين المعطل

زار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، النقابة الفرعية بمحافظة مطروح، أمس، والتقى المهندس خالد عبدالله عيسى رئيس النقابة الفرعية بمطروح وأعضاء المجلس في جلسة ودية لمناقشة أوضاع المهندسين في المحافظة، كما تناول اللقاء مناقشة ما تم من أعمال بالنقابة خلال الفترة الماضية وافتتاح مقرات للنقابة بالكيلو 4 و مدينة الحمام.

جولة تفقدية بمصيف نقابة المهندسين

كما التقى النبراوي محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، لدعم أواصر العلاقة وجهود التعاون بين نقابة المهندسين والمحافظة في عدد من الملفات لتيسير الخدمات للمواطنين، والتعاون في تقديم الاستشارات الفنية الهندسية الخاصة بالمشروعات التابعة للمحافظة، وتم الاتفاق على أن تقوم النقابة بتقديم تصور لإعادة تخطيط وتطوير منطقة شاطئ كليوباترا.

وخلال زيارته لمطروح، أجرى النبراوي جولة تفقدية بمصيف نقابة المهندسين بشاطئ كليوباترا لفحص حالته والوقوف على أسباب عدم تشغيله رغم الانتهاء من تشييده منذ ثلاث سنوات، ودراسة المشكلات التي تواجه افتتاحه وكيفية إزالة تلك المعوقات.

وقال النبراوي: «بعد معاينة مصيف المهندسين بمطروح، وجدناه مصيفا رائعا وجاهزا للاستخدام، لكنه معطل بسبب مشاكل إدارية تتعلق بترخيص المبنى التي لم يتم حلها منذ 3 سنوات، والتي تحول دون إدخال الكهرباء».

نقيب المهندسين يزور النقابة الفرعية في مطروح

وكان النبراوي، تلقى عدد كبير من شكاوى المهندسين بشأن المصيف خلال جولاته بالمحافظات المختلفة في شهر رمضان، ما اعتبره المهندسون إهدارا لأموال النقابة ويجب استغلاله لخدمة المهندسين خصوصا أنه يوجد في موقع متميز جدا، لذا توجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين خلال إجازة عيد الفطر للمحافظة والتقى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح وأعضاء المجلس بالكامل، وقام رئيس نقابة مطروح بتجهيز ملف شامل بخصوص هذا الموضوع لتقديمه للنقابة العامة، وسيقوم النقيب العام ومسئولي هيئة المكتب في النقابة العامة بلقاء المسئولين في هيئة المجتمعات العمرانية بعد إجازة عيد الفطر مباشرة لحل هذه المشكلة مع الأجهزة المعنية.

وشملت زيارة النبراوي لمطروح تفقده لمقري النقابة الفرعية في شارع الإسكندرية وعمارات جامعة مطروح.

زيارة محطة تحلية المياه

وفي ختام جولته بمطروح، قام النبراوي بزيارة محطة الرميلة لتحلية مياه البحر حيث التقى الدكتور المهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، والزملاء من مهندسي الشركة، وأجروا جولة تفقدية داخل المحطة لمعرفة خطوات التشغيل وكيفية صيانة المعدات التي تجرى الآن وشرح الخطة المستقبلية لرفع كفاءة محطات تحلية المياه، والجهود المبذولة التي يقوم بها مهندسو الشركة لتوفير المياه ومواجهة الطلب المتزايد على المياه الفترة المقبلة.