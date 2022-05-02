الأسايطة في الحدائق والمتنزهات بأول أيام العيد

شهدت محافظة أسيوط اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك حالة من السعادة بأجواء عيد الفطر، مليئة بالحيوية والنشاط جعلتهم يتوافدون على الحدائق والمنتزهات العامة لتقضية أحلى الأوقات بصحبة أقرانهم.

ميدان الشهيد

عقب صلاة عيد الفطر شارك المواطنين في الاحتفال بالعيد بساحة مسجد ناصر بميدان الشهيد أحمد جلال، من خلال الشماريخ والبلالين، ثم تحرك الشباب والفتيات قاصدين المنتزهات لتقضية أول أيام العيد وسط أصحابهم وأقرانهم.

الأسايطة بالحدائق العامة

توافد الالاف من الأسايطة بالحدائق العامة والمنتزهات حيث شهدت حديقة الفردوس توافد أعداد كبيرة لها من الأسايطة إلى الحديقة لبداية احتفال العيد وفرحته بركوب الملاهي والسيارات الكهربائية والمراجيح الدوارة وبعض الألعاب المستحدثة والتقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض.

تكثيف الحملات التموينية

كما تم رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية بالشركات خلال أيام عيد الفطر لتوفير احتياجات المواطنين والتأكد من سلامتها وتوفير السلع الأساسية والتأكد من صلاحية الأسماك المملحة واللحوم.

غرفة عمليات

تشكيل غرفة عمليات تربط الوحدات المحلية بعضها ببعض لتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين وحلها فور وقوع الأزمات.

متابعة كافة الخدمات

استمرار أعمال النظافة ورفع للإشغالات بالشوارع للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري واتخاذ الإجراءات السريعة لإزالتها.

تأمينات شرطية مكثفة

كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتوفير سيارات إسعاف وسيارات الدفاع المدني من رجال الإطفاء ورجال الشرطة لتأمين الاحتفالات والحدائق والمنتزهات العامة.