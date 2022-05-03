درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3-5-2022.. رياح وغيوم وتقلبات جوية

تقلبات في أحوال الطقس تشهدها البلاد منذ عدة أسابيع بين انخفاضٍ وارتفاعٍ، ومع قدوم أيام عيد الفطر المبارك ورغبة الناس في الخروج والتنزه، كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، واليوم الثلاثاء 3 مايو، والذي يوافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال خبراء الأرصاد، إنّ طقس اليوم سيكون حارًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، إضافة إلى غيوم جزئية في عدد من المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء، كما يلي:

القاهرة 32 19

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 31 18

طنطا 32 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 29 18

بلطيم 26 17

مطروح 24 17

السلوم 23 17

سيوة 28 18

بورسعيد 28 18

دمياط 27 18

الزقازيق 32 19

المنصورة 31 18

الإسماعيلية 33 18

السويس 33 19

العريش 30 19

رفح 30 18

رأس سدر 33 17

نخل 34 14

نويبع 34 20

طابا 32 19

كاترين 29 14

الطور 33 18

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 22

الفيوم 33 20

بني سويف 33 20

المنيا 34 20

أسيوط 34 21

سوهاج 35 22

قنا 38 23

الأقصر 41 23

أسوان 43 24

إدفو 42 25

أبوسمبل 42 24

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 36 20

أبو رماد 35 20

حلايب 33 21

رأس حدربة 32 22.