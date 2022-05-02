حالة الطقس غدا الثلاثاء 3-5-2022 في مصر.. غيوم ورياح بالقاهرة الكبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، قبل قليل، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 3 مايو وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إذ يتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى غيوم جزئية في عدد من المناطق.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس بالبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون الطقس خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 إلى 1.75 متر وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا الثلاثاء 3 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء، كما يلي:

القاهرة 32 19

الإسكندرية 24 17

وادي النطرون 31 18

طنطا 32 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 29 18

بلطيم 26 17

مطروح 24 17

السلوم 23 17

سيوة 28 18

بورسعيد 28 18

دمياط 27 18

الزقازيق 32 19

المنصورة 31 18

الإسماعيلية 33 18

السويس 33 19

العريش 30 19

رفح 30 18

رأس سدر 33 17

نخل 34 14

نويبع 34 20

طابا 32 19

كاترين 29 14

الطور 33 18

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 33 23

مرسى علم 32 22

الفيوم 33 20

بني سويف 33 20

المنيا 34 20

أسيوط 34 21

سوهاج 35 22

قنا 38 23

الأقصر 41 23

أسوان 43 24

إدفو 42 25

أبوسمبل 42 24

الوادي الجديد 40 23

شلاتين 36 20

أبورماد 35 20

حلايب 33 21

رأس حدربة 32 22.