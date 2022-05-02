«مستثمرو مرسى علم»: إيطاليا تبدأ في تسيير رحلتين أسبوعيا للمدينة

قال رامي فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إن إيطاليا بدأت منذ مطلع شهر مايو الجاري في تسيير رحلتين أسبوعيا إلى مدينة مرسى علم، وتستقبل الأسبوع الجاري نحو 106 رحلة من مختلف دول العالم، غالبيتهم من الهولنديين والتشيك والألمان والبولنديين والإيطاليين.

نسب إشغال فنادق مرسى علم

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نسب إشغال فنادق مرسى علم خلال عيد الفطر المبارك تراوحت ما بين 75 لـ 85%، ويقدر المواطنين المصريين المتواجدين حاليا بفنادق المدينة نحو 20% من إجمالي أعداد السياح المتواجدين بمرسى علم حاليا.

تسيير رحلتين لشرم الشيخ والغردقة

وأشار إلى أن روسيا لم تبدأ رحلاتها بشكل طبيعي إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، كما ستبدأ شركة مصر للطيران خلال الأيام القليلة المقبلة في تسيير رحلتين أسبوعيا إحداهما إلى شرم الشيخ والأخرى إلى الغردقة.

وأضاف أن القطاع السياحي المصري يتطلع لزيادة عدد تلك الرحلات خلال الشهور المقبلة، إذ تعد الحركة السياحية الوافدة من روسيا هامة جدا لمصر، وتحتل روسيا المركز الأول في إرسال السياح لمصر حتى عام 2016.

وكان محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري تراوحت بين 70 لـ75%، مشيرا إلى أن أعياد الربيع «الأيستر»، كانت السبب الرئيسي في زيادة نسب الإشغال بالمدن السياحية بالبحر الأحمر.

وأشار إلى أن غالبية السياح المتواجدين حاليا بكل من الغردقة ومرسى علم من الألمان والبولنديين والرومانيين والصرب، إضافة إلى السياح البريطانيين، موضحا أن السياح الألمان كانوا الأكثر تواجدا في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري.