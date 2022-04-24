طارق لطفي: لم أستعجل النجومية والصبر مفتاح لكل شيء.. فيديو

قال الفنان طارق لطفي، إن معظم الكُتاب يكتبون الشخصيات الطيبة أحادية الجانب، فتجده طيبا طوال الوقت وليس إنسانا طبيعيا به كل الجوانب، يغلب الشر فيه فيكون شريرا أو يغلب فيه الخير فيكون خيرا، ولكنهم يبدعون في الشخصيات الشريرة، ومسموح للممثل إضافة أشياء كثيرة في الشخصية.

انضممت لـ «جزيرة غمام» بطريقة غريبة

وأضاف طارق لطفي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: «مقبول جدا مني كممثل والمتفرج بيمضيلي إنه قابل مني حاجات كتير أوي منها إني أضيف حاجات في الشخصية دي، الحكاية إنك تجرب ومتخفش وتتحدى نفسك في كل دور مختلف بتقدمه».

وأشار إلى أن مساحة التمثيل في الأدوار التي تتشابه مع دوره بمسلسل «جزيرة غمام»، واسعة وممتعة للممثل، وتمثل تحدي في كل مرة، لافتا إلى أنه شارك في المسلسل بطريقة غريبة للغاية، حيث كان يجري تصوير مسلسل آخر، كما أن السيناريست عبدالرحيم كمال كان يعد لمسلسل آخر.

لم أقرأ سيناريو المسلسل قبل انضمامي له

وأوضح أنه وجد في مسلسل جزيرة غمام كم كبير من الرسائل الهائلة والممتعة والهادفة للغاية، مسلطا الضوء على مناطق شائكة تروى ببساطة، وتوصل في النهاية لأشياء كان يتمناها الجميع أو الأغلب كان يطالب بها، متابعا: «وافقت على المشاركة في المسلسل بدون قراءة أي كلمة في السيناريو لأن السيناريت حكالي القصة بمعلمة».

لم أستعجل النجومية والصبر مفتاح أي شيء

وأفاد أنه لم يستعجل النجومية ولكنه صبر: «معنديش مشكلة في الوقت، وصبور جدا وشايفه مفتاح مهم جدا، والاستعجال أداة ضد أي حد، وأنا صبور جدا وبستنى، وممكن أقعد في البيت سنة أو اتنين وتلاتة لحد ما تجيلي حاجة أكون حاببها».