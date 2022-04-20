وفاء عامر تحاول قتل خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19

وقع العديد من المفاجآت ضمن أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19، بعد أن قرر الفنان خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا، أن يضيق الحصار على أبناء أخيه الذين يرفضون أن يعيدوا إليه ورثه في تركة أبيه، ويساعده في ذلك ابنه نور النبوي الذي يؤدي دور طارق أمين أبو الهنا ابن شقيقه الأكبر، وولاء فطين أبو الهنا ابنة شقيقه الآخر.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19

بعد أن أصبح خالد النبوي الذي يلعب دور بليغ أبو الهنا في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19 في نقطة قوة بعدما تمكن بمساعدة طارق وولاء أن يقيم في قصر أبو الهنا ويدير الشركة، تملك الغضب والغيظ قلبي يسرية زوجة الشقيق الأكبر الراحل أمين أبو الهنا وشريفة زوجة الشقيق الآخر فطين أبو الهنا، خاصة مع حركاته المقصودة في مضايقتهما.

يسرية تحاول قتل بليغ أبو الهنا

وانتهى مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 19 بمفاجأة كبرى، فأثناء نوم بليغ في القصر، تفاجأ بيسرية تهجم عليه وهي تصرخ غضبا منه وفي يدها ساطور، ثم هجمت عليه وسددت ضربة قاتلة نحوه، لكنه تفادها لحسن الحظ.