متاحف الآثار تحتفل بعيد الفطر المبارك بعرض قطع مميزة

عرضت متاحف الآثار على مستوى الجمهورية، عددًا من القطع الأثرية من مقتنياتها، والتي تعبر عن الاحتفالات عبر العصور المختلفة، لوضعها في عرض مميز طوال شهر مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، بعد أن جرى استفتاء الجمهور لاختيار القطع الفائزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن هذه القطع ما يلي:

المتحف القبطي:

يعرض قطعة من الخشب، عليها نحت بارز لمجموعة من عازفي الموسيقي من السيدات، بصحبة مجموعة من الأطفال يلعبون الأكروبات، وكأنهم في احتفال شعبي.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض المتحف صورة فوتوغرافية لزفاف الملك فاروق والملكة ناريمان، وعليها توقيع المصور الملكي، آنذاك، رياض شحاتة والصورة داخل برواز خشب يعلوه التاج الملكي.

أما متحف المركبات الملكية بالقاهرة، فيعرض عربة نصف آلاي كانت تستخدم لاستقبال كبار الزوار بالمناسبات الرسمية.

ويعرض متحف جاير أندرسون طبلة ذات رق من الخشب المطعم بالخشب والأبنوس والسن من القرن الـ18-19.

متحف مطار القاهرة الدولي 2:

يعرض مخطوط تسبحة كيهك «الأبصلمودية الكيهكيه»، وهو كتاب تسبحه يضم صلاة عشية آحاد شهر كيهك، وكثيرًا ما تستخدم بعض هذه التسابيح خارج شهر كيهك، ومنها ما يقرأ في الأعياد المختلفة مثل عيد النيروز.

متحف آثار طنطا:

ويعرض مومياء القمح من العصرين اليوناني والروماني، على هيئة الإله أوزيريس داخل لفائف من الكتان، داخل تابوت على هيئة الإله حورس، إذ كانت تُصنع على شرف الإله أوزيريس للاحتفال بالحصاد.

متحف آثار الوادي الجديد:

يعرض إناءً من الفيانس من العصرين اليوناني الروماني، عليه زخارف نباتية والإلهة حتحور وله بروزان عند الرقبة على شكل رأس حيوان، كان يستخدم هذا الإناء في أعياد واحتفالات السنة الجديدة.