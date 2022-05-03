حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 3-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد توقعاتها لمواليد برج العذراء، والحظ اليوم الثلاثاء الموافق 3 مايو، إذ يتابع الكثير من مواليد هذا البرج حظهم اليومي سواء في المجال المهني أو العاطفي والعائلة خاصة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، إذ يرغب الكثيرون في معرفة تأثير الأبراج على طاقتهم وحالتهم النفسية خلال اليوم.

وتحقيقًا لرغبة المولود «الفضولي»، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

عمليا ومهنيا تنصح عبير فؤاد برج العذراء، بأنّ القمر في وضعٍ معاكس، وينصح الفلك بأن تعمل بجدية، وأن تتجنب المواجهات، واحمِ نفسك من الأخطاء والمكائد، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعاطفيا واجتماعيا، على برج العذراء أن يحذر فالمريخ في مواجهة برجه.. ويجب ألا تتسرع في انفعالاتك وردودك مهما كانت الاستفزازات.

يذكر أنّ مشاهير برج العذراء الذين يملكون شخصية قوية وتظهر خلال تعاملاتهم بقوة من بينهم المطرب العراقي كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان مصطفى فهمي، والفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.