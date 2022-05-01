لذيذ يكسب متين بركلات الترجيح ضمن مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 30

دارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل في بيتنا روبوت 2، عن المسابقة الأخيرة للروبوت، بين المهندس يوسف وسامح، في الجولة الفاصلة، التي ستحدد آيا منهم هو الناجح.

لذيذ يكسب متين في ضربات الترجيح

الجولة الأخيرة في مسابقة الروبوت، عبارة مباراة كرة القدم، والتي تنتهي بتعادل لذيذ ومتين، ويقوم الحكم باختيار اللعب بطريقة ضربات الترجيح، لتحديد الفائز منهم.

ويلجأ سامح إلى خدعة ليمنع لذيذ من التصويب بشكل سليم، وهي تسليط الليزر على عين الروبوت، وبالفعل يخطأ في المرة الأولى، لكنه يستطيع في النهاية أن يكسب متين.

وتصل الشرطة في اللحظات الأخيرة، وتلقي القبض على سامح، بعد اكتشاف أنه المخطط للحادث الذي تعرضت إليه سارة ولذيذ.

وبعد النجاح الذي حققه يوسف، يحتفل مع زوجته من خلال تصنيع روبوت جديد وهي النسخة المؤنثة من لذيذ ويطلق عليها «لذيذة» وهي تتحدث بلهجة سورية.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2، على قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية، الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في تمام العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقي، ومي دياب.