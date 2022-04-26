فرح الديباني: فوجئت باختياري للغناء أمام ماكرون عقب فوزه برئاسة فرنسا

قالت فرح الديباني، مطربة الأوبرا المصرية العالمية، إنها فوجئت بصورة تقبيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدها على المسرح، عقب فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنه جرى اختيارها لإحياء هذا الحفل الهام عقب فوز ماكرون.

طلبها للغناء في فرنسا عقب فوز ماكرون

أضافت «الديباني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى الاثنين، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن المسئولين عن الحفل تحدثوا معها لغناء النشيد الوطني الفرنسي عقب خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون، مبينة أنها تواجدت ونفذت بروفة، وخرجت النتيجة عقب الساعة الثامنة.

مسيرة بين مصر وألمانيا وفرنسا

وتابعت مطربة الأوبرا المصرية العالمية: «أنا كنت في سويسرا، ونطيت في قطر وسافرت على طول، ولو كنت بره أوروبا كان الأمر هيبقى صعب، أنا درست ماجستير وبكالريوس الموسيقى في برلين، وبعدين جيت فرنسا، والحمد لله أنا فرحت باختياري لغناء النشيد الوطني الفرنسي».

تاريخ فني حافل

يذكر أن «الديباني» من محافظ الإسكندرية، وتعلمت العزف على البيانو ورقص الباليه داخل معهد الكونسرفتوار، وكانت تستمتع للغناء الأوبرالي، ودرست العمارة، إذ حصلت على جائزة المجلس الأعلى للثقافة في مصر، قبل أن تسافر إلى ألمانيا في برلين لدراسة الغناء الأوبرالي، وبعدها حصدت لقب أفضل مغنية شابة بأوبرا باريس في عام 2019، وشاركت في حفل افتتاح منتدى هيئة الأمم المتحدة من أجل المساواة بين المرأة والرجل.