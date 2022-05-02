يسرا تكشف كواليس تجسيدها شخصية «فريدة» في أحلام سعيدة: ليست مصطنعة

قالت الفنانة يسرا، إن شخصيتها التي جسدتها في مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي عرض على مدار شهر رمضان، متواجدة في المجتمع المصري، وسط السيدات المصريات، متابعة «لسه في ستات عايشين بنفس الطريقة دي لحد دلوقتي، ومهتمين بالميك آب وعندهم مكانهم الخاص بيهم في النادي وهكذا، وفعلا الشخصيات دي موجودة في حياتنا، وأعرف منهم ناس بشكل حقيقي، طيبين بس مشاعرهم بتظهر في أوقات معينة».

يسرا: أداء شخصية فريدة بعد فقدان البصر لم يكن سهلا

أعربت الفنانة يسرا، عن سعادتها بنجاح شخصية «فريدة»، التي جسدتها في مسلسل «أحلام سعيدة»، خلال حوارها مع الإعلامي باسم طبانة في برنامج «دراما مصر»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، موضحة أن أداء شخصية فريدة بعد فقدان البصر لم يكن سهلا، «المخرج عمرو عرفة طلب إنى ملبسش النضارة السوداء كتير، عشان الشخصية تظهر صح».

يسرا تستعين بطبيب عيون لدورها في «أحلام سعيدة»

وأشارت الفنانة يسرا إلى أنه استعانت بالدكتور حازم ياسين، استشاري العيون، لتنفيذ دور الكفيفة بنجاح، وأوضح لها أن الكفيف يعتمد بشكل كبير على حاستي السمع والشم، ويكون الاعتماد الأساسي على حاسة السمع، «قابلنا ناس في حياتنا ناجحين جدا زي عمار الشريعي وسيد مكاوي اللى كان ملحن عظيم ودايما بيضحك، وغيرهم من الفنانين، وأول مرة اتعلمت الموبايل كان من عمرو سليم».

وتابعت الفنانة يسرا «المخرج له دور كبير طالما فاهم الشخصية وعارف إمكانية الممثل وبيقدر يوجهه صح ويستفيد من طاقته ومهاراته، وعمرو عرفة مخرج شاطر».