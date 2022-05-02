تفاصيل الوظائف المطلوبة للمعلمين والإداريين بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الوظائف المطلوبة للمعلمين والإداريين بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، والمقرر بدء الدراسة بها العام الدراسي المقبل 2022 - 2023، مشيرة إلى أنّ التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

التخصصات المطلوبة وشروط كل وظيفة

وحددت وزارة التربية والتعليم، الشروط المطلوبة في جميع التخصصات بمدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وهي:

مدير أكاديمي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

وكيل مدرسة

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مسئول تقييم

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والأنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

-إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التقييم الا تقل عن 3 سنوات.

أخصائي اجتماعي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

إجادة استخدام الحاسب الآلي والأنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة ألا تقل عن 3 سنوات.

- أخصائي نفسي.

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مسئول شئون مالية وإدارية

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والأنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

-إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

مسئول شئون الطلاب

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي والأنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال شئون طالب لا تقل عن 3 سنوات.

أخصائي تطويرتكنولوجي

- حاصل على مؤهل عالي مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والأنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال التطوير التكنولوجي لا تقل عن 3 سنوات.