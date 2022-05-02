سعد لمجرد يعلن موعد طرح الديو الغنائي الجديد مع إليسا

كشف المطرب المغربي سعد لمجرد، عن موعد طرح الديو الغنائي «من أول دقيقة» الذي يجمعه بالفنانة إليسا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصير «تويتر».

موعد طرح الديو الغنائي

ونشر صورة تجمعه بـ إليسا، قائلا: «من أول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة تغيري حال بحال مساء الأربعاء 4 مايو الحالي».

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع مفاجأة لمجرد بمشاركته إليسا في ديو غنائي، مؤكدين أنه سيكون ديو أكثر من رائع.

إليسا تروج لأغنيتها الجديدة

وكانت إليسا شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة «من أول دقيقة»، إذ نشرت البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، وعلقت:«قريبا».

وأشارت إلى أن الأغنية تجمعها بفنان مغربي لم تعلن عنه، وشوقت الجمهور بصورة لهما ظللت فيها شكله تماما، واكتفت بكتابة مقطع من الأغنية على الصورة: «الحب حد تستند عليه».

كلمات أغنية «من أول دقيقة»

أغنية «من أول دقيقة» من كلمات أمير طعيمة وألحان رامي جمال، ومن المقرر أن تطرح الأغنية الأربعاء المقبل، وتقول كلماتها: «ارسمني في ليلك نجمة.. ضيها يلمع في العين، أكتبني في عمرك كلمة.. يحكوها الناس بعدين، أنا نفسي أعيش فوق عمري.. يا حبيبي معاك عمرين».