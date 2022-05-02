أكرم حسني يهنئ جمهوره بعيد الفطر مرتديا جلباب: كل سنة وإحنا طيبين

حرص الفنان أكرم حسني، على تهنئة جمهوره بعيد الفطر المبارك 2022، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، بينما تفاعل عدد من المتابعين مع تغريدته وأشادوا بمسلسل مكتوب عليا الذي قدمه في شهر رمضان.

ونشر أكرم حسني صوره له بالجلباب، ويجلس على كرسي في إحدى الأراضي الزراعية وعلق عليها قائلًا: «‏كل سنة، وأحنا كلنا طيبين».

وانهالت تعليقات الجمهور مهنئة أكرم حسني بعيد الفطر وأشادوا بمسلسله الرمضاني مكتوب عليا وجاءت التعليقات كالتالي: «عيد سعيد يا جلجل ، مبرووك على المسلسل اللذيذ الجميل أووي ده، ودايمًا ناجح ومستيناك في أعمال جامدة أكتر»، وأيضًا: «حبيت أهنيك على المسلسل بصراحة جميل جدا، وبقيت نجم كبير في عالم الكوميديا بالتوفيق، وفي انتظارك العام المقبل إن شاء الله».

وهنأ أحد المتابعين الفنان أكرم حسني قائلًا: «كل سنة وأنت طيب يا جلجل ومينفعش رمضان يعدي من غير ما تكون موجود فيه، أنت ومكي عملتوا حالة عظمة السنادي وآخر حلقة تحفة»، وقال آخر: «كل سنة وانت طيب، بجد مسلسل كان حلو أوي من نجاح لنجاح يارب».

مسلسل مكتوب عليا

وشارك بجانب الفنان أكرم حسني في بطولة مسلسل مكتوب عليا عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة.

وتدور أحداث المسلسل حول «جلال» الشهير بـ«جلجل» وهو شاب يعاني من المعيشه الصعبه بداية حياته ويصادف في يوم رجل عجوز يبيع المسك، وينزل من سيارته ليتصدق له بالمال بعد أن سمع في الراديو في أثناء طريقه بالسيارة أن الصدقة تفك الكرب، وبالفعل يعطي العجوز آخر 10 جنيهات في جيبه ويمسح العجوز على يده بمسك مسحور، وبعد عودة جلجل للمنزل واستيقاظه في اليوم التالي يجد كل ما سيحدث في يومة مكتوبًا على يده.