عاجل.. البيت الأبيض: واشنطن ليست طرفا في حرب أوكرانيا

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إنّ ما يحدث في أوكرانيا ليست حربًا بالوكالة والولايات المتحدة ليست طرفًا فيها كما تروج روسيا لذلك.

وأكد البيت الأبيض، أنّ واشنطن لن ترسل أي قوات أمريكية لأوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مساعدات أمريكية لأوكرانيا

وفي وقت سابق، دعت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الكونغرس إلى الموافقة على وجه السرعة على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ للحصول على 33 مليار دولار إضافية للأمن والاقتصاد والإنسانية لأوكرانيا، محذرة من أن أجزاء من البلاد لديها «حاجة ماسة»؛ للحصول على المساعدة.

وأكدت «باور»، إن حزم التمويل التكميلية السابقة من الكونجرس تُستخدم لتلبية الاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا، حيث قد يدفع الصراع مع روسيا ملايين الأشخاص إلى الفقر ويخلق أزمة غذاء عالمية.