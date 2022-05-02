 مخرج ملف سري: التحديات كانت كبيرة والحلقة الأولى كتبت 21 مرة

قال حسن البلاسي، مخرج مسلسل ملف سري، إن تجربته مع المؤلف محمود حجاج في العمل، كانت مميزة، وتتمتع بالحماس وإثبات الذات، «كل واحد مننا كان هندفه يثبت للناس قيمة عملنا، وكنا مركزين جدا على إخراج عمل يترك بصمة لدى الناس، والتحدي كان كبير».

كتابة الحلقة الأولى في 21 مرة

أوضح «البلاسي»، خلال حواره مع الإعلامي باسم طبانة في برنامج «دراما مصر»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحلقة الأولى من مسلسل ملف سري جرى كتابتها 21 مرة بسبب التعديلات، لافتا إلى أن ورشة العمل للمسلسل استغرقت عام ونصف في الكتابة.

وأشار «البلاسي»، إلى أنه وجد كل الاحترام والتقدير من النجوم المشاركين في العمل الفني، وتقديرهم لدور المخرج الشاب، رغم خبراتهم السابقة، «الفنانين كانوا متفاهمين ويبسمعوا وينفذوا لأبعد الحدود، وكان في مناقشات بناءة بين فريق العمل والاختلاف كان مقبول».

الشارع مقياس النجاح الحقيقي

وأوضح أن الشارع كان هو المقياس الحقيقي لنجاح العمل الفني، خاصة حينما تشاهده على المقاهي أو وسط الجماهير، أما الآن أصبحت السوشيال ميديا مؤثرة، وتنقل النتيجة بمنتهى الشفافية من الجمهور لفريق العمل.

وأكد مخرج مسسلسل ملف سري، أنه تلقى مكالمات تهنئة من زملائه بالوسط الفني وخارجه، أكدوا خلالها على نجاح العمل.