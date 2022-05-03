مراسل إكسترا نيوز: دول أوروبا تسعى للتضامن لتفادي الفخ الروسي

قال خالد شقير، مراسل قناة إكسترا نيوز من فرنسا، إن فرنسا تعتزم وقف استيراد الفحم والنفط من روسيا بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن هناك خلافات أوروبية حول توقف اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، وتحاول روسيا زرع الخلافات بين الدول الأوروبية بحسب تحليلات السياسيين والاقتصاديين الأوروبيين، وتفرق روسيا في المعاملة مع الدول الأوروبية، إذ منعت بولندا وبلغاريا من الحصول على الغاز واشترطت عليهم الدفع بالروبل.

محاولة تكاتف أوروبي ضد روسيا

وأضاف «شقير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تغطية خاصة» على فضائية «Extra News»، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن الدول الأوروبية تسعى للتضامن من أجل تجنب الفخ الروسي، مشيرا إلى أن فرنسا تمتلك 4 محطات لتحويل الغاز وتترأس فرنسا حاليا دول الاتحاد الأوروبي وتسعى لتوحيد المجهود السياسي والاقتصادي من أجل الضغط على روسيا وسط تحفظ ألماني لاعتمادها على الغاز الروسي.

التضخم يضرب أوروبا وسط تدخل البنك الأوروبي

وأوضح مراسل إكسترا نيوز من فرنسا أن الاتحاد الأوروبي يسعى لمساندة الدول التي منعت عنها روسيا الغاز ويحاول الضغط على الاقتصاد الروسي من أجل التوقف عن الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن فرنسا تقود أوروبا في تنفيذ الضغط الاقتصادي على روسيا بالرغم من زيادة التضخم في اقتصاديات أوروبا الغربية، مؤكدا أن البنك الأوروبي سيدعم دول الاتحاد الأوروبي لأن الأسوأ لم يبدأ بعد.