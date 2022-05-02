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ياسر جلال: تقليد صوت الرئيس السيسي كان صعبا ودون مونتاج

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محمد أيمن سالم
11:13 م | الإثنين 02 مايو 2022
الفنان ياسر جلال

الفنان ياسر جلال

قال الفنان ياسر جلال، إن خطوط العمل الدرامي تتلاقى في نقطة واحدة، وظهرت في مسلسل الاختيار 3، من خلال رصد جهود جميع أجهزة الدولة، وتسليط الضوء على الضباط والأجهزة الرقابية، عرضنا حياة الضباط في عملهم وأهاليهم ومدى حرصهم خلال تلك المرحلة على الدولة المصرية.

 

وأوضح جلال، أن موضوع تقليد صوت الرئيس السيسي كان من أصعب الأمور، «كنت بسجل المشاهد صوت أولا، وأسمعها كتير، عشان أتدرب عليها قبل التصوير، وكنت خايف أغلط وبتعامل بحذر شديد، لحد ما وصلت لتون الصوت الحقيقي للرئيس السيسي»، مشيرا إلى أنه تفاجئ بثقة فريق العمل من مدى وصولي للصوت، «مفيش مونتاج في الصوت ومستحيل نعمل ده».

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