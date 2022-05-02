ياسر جلال: الرئيس السيسي الداعم الأول للفن.. «الكلام الحلو بيحرجني جدا»

قال الفنان ياسر جلال، إنه لا يعمل من أجل الشو، ويهتم بحياته الأسرية وزوجته وأخيه وجيرانه والوسط الفني، «بخلص شغلى وأقعد في البيت أتفرج على أعمال زمايلي وانزل الجيم، وأشوف طلبات أولادي، وبرتاح شوية بعد المجهود، وبشعر بخجل من رد فعل الناس في الشارع، مش عارف أقولهم ايه لأن الكلام الحلو بيحرجني جدا»، جاء ذلك خلال استضافته براديو 9090، مع الإعلامية فاطمة مصطفى.

قال الفنان ياسر جلال، إن «من يعملون على إدارة ملف الإعلام في مصر، يدركون قيمة الفن الحقيقية، وكذلك الرئيس السيسي الداعم الأول للفن».