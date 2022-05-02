نفوق 20 رأس ماشية بحريق 8 عشش في بني سويف

أسفر الحصر المبدئي بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، وإدارة التضامن الاجتماعي بالمركز، عن نفوق قرابة 20 رأس ماشية، في حريق شب في 8 عشش بقرية هربشنت، عقب إخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، بالتعاون مع الأهالي، مساء اليوم، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

مدير أمن بني سويف يوجه بسرعة إخماد حريق هربشنت في ببا

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق فى عدد من العشش بقرية هربشنت التابعة لمركز ببا، والذي وجه على الفور بسرعة انتقال قوات الإطفاء على رأس سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى محل الواقعة وتمكنت من السيطرة على الحريق بمساعدة أهالي القرية، وإخماد النيران.

وتبين أن الحريق نشب فى عدد فى 8 عشش داخل قرية هربشنت حيث تمكنت النيران من تأكلها بالكامل وتم السيطرة عليها قبل امتدادها للمنازل المجاورة مما أسفر عن نفوق عدد من المواشي والتي تم حصرها بمعرفة إدارة التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بتحريات رجال المباحث حول أسباب الحريق وملابساته، وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وإجراء المعاينة اللازمة.