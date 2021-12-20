السيطرة على حريق مروع بمنزل في بني سويف دون خسائر في الأرواح

نشب حريق مروع مساء اليوم الاثنين، في منزل بقرية «منشأة الأمراء» التابعة لقرية العواونة بمركز إهناسيا في بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيطرت قوات الحماية المدنية قبل امتداد الحريق إلى المنازل المجاورة.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بنشوب حريق في منزل

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بقرية «منشأة الأمراء» التابعة لدائرة مركز شرطة إهناسيا.

3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

وانتقلت 3 سيارات إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المتاخمة، وتبين أن الحريق شب بمنزل «سيد عبدالعزيز» عامل، 53 سنة، دون سبب معلوم ودون وقوع خسائر في الأرواح.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

يشار إلى أن حادث الحريق يعد الثالث خلال 24 ساعة بالمحافظة، حيث سيطرت قوات الحماية المدنية، مساء الأحد، على حريقين أحدهما في منزل بقرية «الزرابي» التابعة للوحدة المحلية لقرية «تزمنت الشرقية» بمركز بني سويف، والآخر في هيش وغاب مجاور لشريط السكة الحديد بمدينة بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيان أسباب الحرائق.