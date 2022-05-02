مؤلف العائدون: سعدت بردود الأفعال حول المسلسل

قال الكاتب باهر دويدار، مؤلف مسلسل العائدون، إن الدراما المرئية لها دور كبير في الوصول للأشخاص، لأن القراءة تحتاج وقت وفراغ وثقافة معينة، لكن الدراما تدخل كل البيوت سريعا، وهذا ما جرى التركيز عليه، لافتا إلى أنه أنهى كتابة المسلسل قبل رمضان، لذا تابع ردود أفعال المتابعين على عمله، مشيرا إلى أن مشروع يقدمه يعمل على توصيل رسالة، وحرص من خلال العائدون كشف كواليس الإرهاب.

ردود أفعال إيجابية حول العائدون

أضاف «دويدار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، المذاع مساء اليوم، أن مسلسل العائدون يوضح سبب وجود الإرهاب والتصدي له ،من خلال عدة أشياء، ما يساعد الأشخاص لفهم كل ما يحدث حولهم، من أجل الربط بين الأحداث وتحليلها، ليصبح المواطن خبير استراتيجي، لكن بشكل مبسط.

وتابع: «بقيت أشوف الناس بتحلل الكلام وتربط اللي بيحصل وتوصل لنتيجة، وده حصل عند شباب صغيرة، ودي الشريحة اللي صعب نوصلها، وميبقاش عندهم وقت لكشف الأمور، والردود عجبتني وطمأنتني».

دور المسلسل البحثي

أوضح مؤلف مسلسل العائدون، أن المسلسل بحثي وليس توثيقي أو خيالي، وهذا يحتاج مجهود كبير، ووقت كثير، واستغرق كتابة العائدون عدة شهور، لافتا إلى ن الاختيار الجزء الأول احتاج نفس الوقت أما هجمة مرتدة احتاج سنة حيث يسعى في كل هؤلاء كتابة الحقيقة بشكل مناسب يسرد الوقائع بشكل سهل لمختلف أنواع الجمهور، مبينا أنه قدم يكتب كتاب للتوثيق فيما بعد ولكن لم يحسم هذا الأمر حتى الآن.