ياسر جلال: فخور بانتمائي للوسط الفني.. ونلتزم بمعايير الرقابة المجتمعية

قال الفنان ياسر جلال، إن الفنان الذي نجح في تجسيد الشخصية، لا بد أن يستكمل مسيرته في أعمال فنيه أخرى، ليؤكد نجاحاته «أنا عندي ضمير وبراعي العمل الفني المقدم للأسرة المصرية، والفنانين ملتزمين بمعايير الرقابة المجتمعية، مفيش حد فينا بيخرج عن السياق، فخور بانتمائي للوسط الفني، جيش الفنانين قوة مصر الناعمة».

تابع الفنان ياسر جلال، خلال استضافته براديو 9090، مع الإعلامية فاطمة مصطفى «سعيد بأداء شخصية الرئيس السيسي، متمنيا له دوام الصحة والعمر، والشكر لكل من دعمني من الجمهور وزملائي الفنانين، واستمرار وجود الفنان قائم على دعم الجمهور».