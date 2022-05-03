السيطرة على حريق قرب منطقة تجارية في الإسماعيلية دون إصابات

شب حريق هائل، مساء أمس الاثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك في منطقة زراعية قرب أحد المناطق التجارية والترفيهية في الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ المواطنين من أهالي منطقة البركة التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية بنشوب حريق كبير في بعض الأشجار.

انتقال سيارات الإطفاء

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل بسيارات الإطفاء إلي مكان البلاغ للتعامل مع الحريق.

وقال شهود العيان إن الحريق كان في منطقة زراعية فاصلة بين منطقة البركة في الإسماعيلية والمنطقة التجارية المطلة على بحيرة الصيادين قرب طريق البلاجات السياحي.

مصادر طبية: لا مصابين في الحريق

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف إلى مكان الحريق لتأمين المكان والتعامل مع أي مصابين ونقلهم إلى المستشفى في أسرع وقت.

وأكدت المصادر الطبية عدم نقل أي مصابين في الحريق وعدم التعامل مع إصابات في مكان الواقعة وانصراف السيارات مع نجاح الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل.

السيطرة على حريق سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي

وكان طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي شهد نشوب حريق في سيارة ملاكي قرب محطة تحصيل الرسوم باتجاه القاهرة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، فيما أكد شهود عيان عدم وقوع إصابات في الحادث وخروج قائد السيارة منها قبل دقائق من اشتعالها.