طقس الإسماعيلية.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة واستمرار الرياح والأتربة

شهدت محافظة الإسماعيلية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، مقارنة باليومين الماضيين، مع استمرار حركة الرياح المثيرة للأتربة.

الإسماعيلية تسجل 33 درجة

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلت الإسماعيلية اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، 33 درجة مئوية، بزيادة درجتين عن أول أمس الأحد، إذ سجلت الإسماعيلية 31 درجة مئوية.

استمرار نشاط الرياح

وتشهد محافظة الإسماعيلية استمرار حركة الرياح المثيرة للأتربة والعوالق لليوم الثاني على التوالي، إذ بدأت ظهر أمس الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال بيان رسمي للأرصاد الجوية، إن حركة الرياح شهدت تغيرا في الاتجاهات، لتسود رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال ووسط الصعيد وسيناء.

استمرار حالة الطوارئ في الإسماعيلية

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، استمرار رفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية، بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إن الشبكة مستمرة في الانعقاد على مدار الساعة بكامل طاقتها للتعامل الفوري مع أي بلاغات طوال فترة الأعياد، مع التأكيد على كل القطاعات الخدمية برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.

وأكد الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، لـ«الوطن»، استمرار حالة الطوارئ، وانتشار 100 سيارة إسعاف في شوارع وميادين الإسماعيلية، لضمان الوصول إلى أي حالة إصابة من أي نوع في أسرع وقت.