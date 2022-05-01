أسعار السيارات «كسر الزيرو» في مصر: لا تتجاوز 300 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:12 ص | الأحد 01 مايو 2022
أسعار السيارات كسر الزيرو
شهد سوق السيارات «كسر الزيرو»، في مصر ارتفاعًا في الأسعار بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا بنسبة 35%، وذلك بسبب التضخم المالي، ويبحث راغبو شراء السيارات عن الماركات الفارهة من علامات تجارية «بي إم دبليو، ومرسيدس، ورانجلر» وهي سيارات كسر زيرو في سوق السيارات المستعملة وفق ما ذكره عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات.
أسعار السيارات المستعملة في مصر
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات خلال حديثه لـ«الوطن»، أنواع وأسعار السيارات الموجودة في السوق المصرية التي لا يتجاوز سعرها 300 ألف جنيه.
تويوتا كورولا 2018
متوسط سعر السيارة: 298 ألف جنيه.
أقل سعر للسيارة: 290 ألف جنيه
أعلى سعر للسيارة: 300 ألف جنيه
أوبل كروس لاند 2020
متوسط سعر السيارة: 301 ألف جنيه.
أقل سعر للسيارة: 285 ألف جنيه.
أعلى سعر للسيارة: 302 ألف جنيه
كيا سبورتاج 2012
متوسط سعر السيارة: 302 ألف جنيه.
أقل سعر للسيارة: 295 ألف جنيه
أعلى سعر للسيارة: 304 آلاف جنيه.
إم جي Rx5 2019
متوسط سعر السيارة: 300 ألف جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق: 285 ألف جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق: 301 ألف جنيه.
ميني كانتري مان 2013
متوسط سعر السيارة في السوق: 299 ألف جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق: 280 ألف جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق: 300 ألف جنيه
هيونداي إلنترا آي دي 2020
متوسط سعر السيارة في السوق: 299 ألف جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق: 297 ألف جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق: 300 ألف جنيه.
مرسيدس C 180 2009
متوسط سعر سيارة مرسيدس في السوق: 295 ألف جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق: 285 ألف جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق: 300 ألف جنيه.
جيتور X70 2021
متوسط سعر السيارة في السوق: 307 آلاف جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق: 307 آلاف جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق: 309 آلاف جنيه.
أودي A6 2007
متوسط سعر السيارة في السوق: 309 آلاف جنيه.
أقل سعر للسيارة في السوق: 309 آلاف جنيه.
أعلى سعر للسيارة في السوق: 309 آلاف جنيه.
جيب رانجلر 2010
متوسط سعر سيارة جيب رانجلر: 290 ألف جنيه.
أقل سعر للسيارة: 285 ألف جنيه.
أعلى سعر للسيارة: 300 ألف جنيه.