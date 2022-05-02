تعرف على أسعار السيارات المستعملة أقل من 150 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة ركودًا في البيع والشراء في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك على حد وصف عبد العاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الذي أرجع الأمر إلى ارتفاع الأسعار في سوق السيارات المستعملة بنسب كبيرة خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات، أنه عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك سوف يشهد سوق السيارات انتعاشًا في حالة البيع والشراء، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ومع دخول إجازة المدارس ورغبة المواطنين في شراء سيارات اقتصادية في الثمن، على حد قوله.

أسعار السيارات المستعملة اليوم فى مصر

وأستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات مختلفة الأنواع والتي لا يتجاوز سعرها 150 ألف جنيه على النحو التالي:

سكودا أوكتافيا A4 2005

متوسط سعر السيارة في السوق: 121,000 جنيهًا.

أقل سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيهًا.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 124,000 جنيهًا.

هيونداي كوبية 2005

متوسط سعر السيارة في السوق: 121,000 جنيهًا.

أقل سعر للسيارة في السوق: 119,000 جنيهًا.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 126,000 جنيهًا.

بيجو 307 2006

متوسط سعر السيارة في السوق: 121,000 جنيهًا.

أقل سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيهًا.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 128,000 جنيهًا.

شيفروليه أوبترا 2009

متوسط سعر السيارة في السوق: 121,000 جنيهًا.

أقل سعر للسيارة في السوق: 113,000 جنيهًا.

أعلى سعر للسيارة فب السوق: 128,000 جنيهًا.

سكودا أوكتافيا A4 2003

متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيهًا.

أقل سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيهًا.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 133,000 جنيهًا.

دايو لاستى 2007

متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيهًا.

أقل سعر للسيارة في السوق: 119,000 جنيهًا

أعلى سعر للسيارة في السوق: 124,000 جنيهًا.

أوبل أسترا 2008

متوسط سعر السيارة في السوق: 122,000 جنيهًا.

أقل سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيهًا.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 128,000 جنيهًا.

هيونداي جيتز 2008

متوسط سعر للسيارة في السوق: 122,000 جنيهًا.

أقل سعر للسيارة في السوق: 114,000 جنيهًا.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 133,000 جنيهًا.