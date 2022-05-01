أسعار السيارات الجديدة أقل من 250 ألف جنيه.. بينها «صني 2023»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
11:02 ص | الأحد 01 مايو 2022
نيسان صني
شهد سوق السيارات الجديدة ارتفاع في الأسعار بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التضخم المالي في الأسعار التي شهدها العالم مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة في أغلب الدول على الإيداع والاقتراض.
وقال المهندس أحمد محمد عمران عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري شهدت ارتفاع من قبل المصانع المنتجة للسيارات في دول الاتحاد الأوروبي أو دول أسيا.
سعر السيارات الجديدة
وأوضح أن موجة التضخم المالي التي شهدها العالم أثرت على أسعار المنتجات بالنسبة للسيارات وخاصة أزمة الرقائق الالكترونية بالإضافة إلى عمليات الفتح والغلق التي شهدتها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة بموديلات مختلفة والتي لا يتجاوز سعرها 250 ألف جنيه.
أسعار السيارات الجديدة في مصر
إم جي 5 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك Comfort
قوة المحرك
1500 CC
السعر المتداول في السوق
242,990
سوزوكي سويفت ديزاير 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك / هاي لاين
قوة المحرك
1200 CC
السعر الرسمي المتداول في السوق
245,000
بروتون اكسورا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
اتوماتيك Executive
قوة المحرك
1600 CC تربو
السعر المتداول في السوق
245,000
نيسان صني 2023
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / بيز لاين
قوة المحرك
1500 CC
السعر المتداول في سوق السيارات
249,500
بروتون ساجا 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيكPremium
قوة المحرك
1300 CC
السعر المتداول في السوق
249,900
دفسك 330S 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
مانيوال / TOPLINE
قوة المحرك
1500 CC
السعر المتداول في السوق
249,900
رينو لوجان 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / E1
قوة المحرك
1600 CC
السعر المتداول في السوق للسيارة
250,000