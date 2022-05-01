أسعار السيارات الجديدة أقل من 250 ألف جنيه.. بينها «صني 2023»

شهد سوق السيارات الجديدة ارتفاع في الأسعار بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التضخم المالي في الأسعار التي شهدها العالم مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة في أغلب الدول على الإيداع والاقتراض.

وقال المهندس أحمد محمد عمران عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري شهدت ارتفاع من قبل المصانع المنتجة للسيارات في دول الاتحاد الأوروبي أو دول أسيا.

سعر السيارات الجديدة

وأوضح أن موجة التضخم المالي التي شهدها العالم أثرت على أسعار المنتجات بالنسبة للسيارات وخاصة أزمة الرقائق الالكترونية بالإضافة إلى عمليات الفتح والغلق التي شهدتها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة بموديلات مختلفة والتي لا يتجاوز سعرها 250 ألف جنيه.

أسعار السيارات الجديدة في مصر

إم جي 5 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك Comfort

قوة المحرك

1500 CC

السعر المتداول في السوق

242,990

سوزوكي سويفت ديزاير 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك / هاي لاين

قوة المحرك

1200 CC

السعر الرسمي المتداول في السوق

245,000

بروتون اكسورا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

اتوماتيك Executive

قوة المحرك

1600 CC تربو

السعر المتداول في السوق

245,000

نيسان صني 2023

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / بيز لاين

قوة المحرك

1500 CC

السعر المتداول في سوق السيارات

249,500

بروتون ساجا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيكPremium

قوة المحرك

1300 CC

السعر المتداول في السوق

249,900

دفسك 330S 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

مانيوال / TOPLINE

قوة المحرك

1500 CC

السعر المتداول في السوق

249,900

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / E1

قوة المحرك

1600 CC

السعر المتداول في السوق للسيارة

250,000