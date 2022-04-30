تعرف على أسعار السيارات الزيرو خلال أيام العيد
كتب:
أحمد عبد اللطيف
09:36 ص | السبت 30 أبريل 2022
أسعار السيارات
قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات إن سوق السيارات الحديثة سيشهد انتعاشة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد حالة الركود التي شهدها السوق خلال شهر رمضان الكريم.
أوضح عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات سيبحثون عن السيارات الاقتصادية، مراعة للسعر والبنزين وقطع الغيار، بالإضافة إلى تفضيل شراء سيارتهم بالتقسيط المباشر أو من خلال بنوك قطاعي الخاص والحكومي.
سعر السيارات بمصر
تابع عضو رابطة تجار السيارات، عمليات الشراء السيارات الحديثة يبدء من موديلات 2019 و2020 و2021 حتى عام 2022، وذلك بعد ارتفاع سعر الفائدة خلال الأسابيع الماضية بسبب موجة التضخم التي شهدها العالم مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات.
وأستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار بعض أنواع السيارات الحديثة، والتي لا يتجاوز سعرها 300 ألف جنيه.
أسعار السيارات اليوم
بي واي دي L3 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / GLX-i AT1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
269,500 جنيه
بيجو 301 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / Allure 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
269,990 جنيها
شانجان CS 15 2022
ناقل الحركة الخاص بالسايرة
أتوماتيك / L1 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
270,000 جنيه
رينو لوجان 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / E3 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
270,000 جنيه
بروتون اكسورا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / Executive PLUS 1600 CC تربو
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
270,000 جنيه
هيونداي إلنترا اتش دي 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / / 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
270,900 جنيه
شانجان ايدا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / L2 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
272,000 جنيه
سوزوكى سياز 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك / GLX 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
274,900 جنيه
سوزوكى بالينو 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة
أتوماتيك 1400 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات
274,900 جنيه