تعرف على أسعار السيارات الزيرو خلال أيام العيد

قال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات إن سوق السيارات الحديثة سيشهد انتعاشة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد حالة الركود التي شهدها السوق خلال شهر رمضان الكريم.

أوضح عبدالعاطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن راغبي شراء السيارات سيبحثون عن السيارات الاقتصادية، مراعة للسعر والبنزين وقطع الغيار، بالإضافة إلى تفضيل شراء سيارتهم بالتقسيط المباشر أو من خلال بنوك قطاعي الخاص والحكومي.

سعر السيارات بمصر

تابع عضو رابطة تجار السيارات، عمليات الشراء السيارات الحديثة يبدء من موديلات 2019 و2020 و2021 حتى عام 2022، وذلك بعد ارتفاع سعر الفائدة خلال الأسابيع الماضية بسبب موجة التضخم التي شهدها العالم مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات.

وأستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار بعض أنواع السيارات الحديثة، والتي لا يتجاوز سعرها 300 ألف جنيه.

أسعار السيارات اليوم

بي واي دي L3 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / GLX-i AT1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

269,500 جنيه

بيجو 301 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / Allure 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

269,990 جنيها

شانجان CS 15 2022

ناقل الحركة الخاص بالسايرة

أتوماتيك / L1 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

270,000 جنيه

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / E3 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

270,000 جنيه

بروتون اكسورا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / Executive PLUS 1600 CC تربو

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

270,000 جنيه

هيونداي إلنترا اتش دي 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / / 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

270,900 جنيه

شانجان ايدا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / L2 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

272,000 جنيه

سوزوكى سياز 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك / GLX 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

274,900 جنيه

سوزوكى بالينو 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة

أتوماتيك 1400 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات

274,900 جنيه