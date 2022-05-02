رغم بداية الإجازات.. «حياة كريمة» تستكمل عملها في قرى أسوان

تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على تحسين أحوال المواطن المصري من كافة النواحي المختلفة حتى في الإجازات، لا تكف المبادرة الرئاسية عن العمل على تطوير الحياة المواطنين، لاسيما المتواجدين في المناطق النائية والتي في حاجة إلى التدخل السريع من أجل تحسين أوضاعهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

استمرار مشروعات «حياة كريمة» بأسوان

ورغم بداية موسم إجازات عيد الفطر، إلا أن حياة كريمة ما زالت مستمرة في استكمال أعمالهم في كافة المحافظات، منهم محافظة أسوان، التي أجرى فيها فريق المبادرة متابعة ميدانية لمعدلات نسب تنفيذ المشروعات التي تعمل على تنفيذها «حياة كريمة»، إلى جانب الاستماع لمطالب الجماهيرية، وسرعة التفاعل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ومن ناحيته، أوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في بيان له، أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تشهد استمرار معدلات التنفيذ التي تسيير وفق خطط ثابتة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 239 مشروعاً، وجارى الآن العمل فى 638 مشروعاً، وتجهيز 171 مشروعاً من خلال 14 جهة منفذة.

تطوير مركز شباب ومدارس ونقطة الإسعاف بنسبة 85%

كما تفقد أعضاء فريق «حياة كريمة» بتفقد المشروعات، في قرية الدكة التابعة لمركز نصر النوبة، ويستفيد منها 17 ألف نسمة داخل 5 توابع وهم:

- كشتمنة شرق

- كشتمنة غرب

- دهميت

- إمبركاب

- دابود

وتمت متابعة المجمع الزراعي الذي جرى الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 80%، إلى جانب متابعة أعمال شبكات خطوط الطرد بالقرية، وشبكات مياه الشرب، وتتراوح نسب التنفيذ في هذه المشاريع ما بين 45% إلى 85%.

ومن جانب آخر، انتهى التنفيذ بنقطة الإسعاف في دابود إلى نسبة 85%، كما تم أيضا متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والأعمال الإنشائية بالمدارس في القرية والتي انتهت بنسبة تنفيذ تساوي 85%، أما عن مركز الشباب الموجود بالقرية، وجرى الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره بنسبة تنفيذ تساوي 85%.