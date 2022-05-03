لو بتفكر تحوش العيدية.. اعرف تفاصيل أعلى شهادة ادخار في عدد من البنوك

يأتي عيد الفطر المبارك ويتسابق فيه الكثيرون في إعطاء الهدايا لأبنائهم وأحفادهم وأبناء أقاربهم، وبنهاية أيام العيد، يجد العديد منهم أنهم حصلوا على مبالغ كبيرة من عيدية العيد، الأمر الذي يجعلهم يفكرون في طرق مختلفة لتوفير تلك الأموال، والحصول منها على عائد مادي شهري أو سنوي، ليكون الخيار الأول دائما لشهادات الإدخار، باعتبارها أكثر الطرق أمانا وضمانا للعائد.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل أعلى شهادات ادخار فيعدد من البنوك المختلفة، والتي تتمثل في الآتي:

أعلى شهادة إدخار في البنك الأهلي المصري

- يتيح البنك الأهلي المصري فرصة شراء أعلى شهادة إدخار به وهي «الشهادة البلاتينية السنوية» بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة لا تزيد عن عام واحد.

- يمنح البنك لعملائه الراغبين في شراء تلك الشهادة فرصة الحصول على عائد شهري 18% من قيمة الشهادة.

- يتيح البنك الأهلي المصري لعملائه فرصة الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا، وفقاً والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- نوع العائد يكون ثابت طوال مدة الشهادة.

- يتم احتساب العائد بدء من العمل التالي ليوم الشراء.

أعلى شهادة ادخار في بنك مصر

- يتيح بنك مصر لعملائه فرصة شراء أعلى شهادة ادخار به وهي «شهادة طلعت حرب» بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها للأفراد الطبيعين أو القصر.

- مدة الشهادة لا تزيد عن عام واحد.

- يمنح البنك لعملائه الراغبين في شراء تلك الشهادة فرصة الحصول على عائد شهري 18% من قيمة الشهادة.

- يتيح بنك مصر لعملائه فرصة الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقا للتعليمات السارية.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

- يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.