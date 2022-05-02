البنك الأهلي يوضح شروط الحصول على شقة «منخفضي الدخل» بفائدة 3% متناقصة

بعد زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بقيمة 1% على الإيداع والاقتراض، أعلن البنك الأهلي المصري عن تفاصيل مبادرة البنك المركزي في تمويل شقق منخفضي الدخل وشرائها بفائدة متناقصة قيمتها 3% وتقسيطها على 30 سنة.

وشرح البنك الأهلي المصري تفاصيل الحصول على تمويل عقاري لشقة لمنخفضي الدخل، سواء كانت في المدن الجديدة أو الأحياء بالمحافظات، حيث يجب أن يكون صافي الدخل الشهري للراغب في الحصول على قرض التمويل العقاري 4500 جنيًا للفرد و6 آلاف جنيهًا للأسرة.

شروط الحصول على شقق منخفضي الدخل

وأضاف البنك الأهلي المصري، أنه من ضمن شروط الحصول على قرض التمويل العقاري ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وألا يتعدى 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل، أو سن بلوغ المعاش للموظفين، أيهما أقرب، وبحد أقصى 75 عامًا في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش، على أن يتم سداد القرض على 30 سنة كحد أقصى،

أما بخصوص سعر الشقة، فيتم تحديدها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقًا لما يتم الإعلان عنه، كما يجب أن يقوم الراغب في شراء الشقة بدفع 10% من إجمالي قيمتها، على أن يقوم البنك بتمويل القرض العقاري حتى 90% من قيمة الشقة، بالإضافة إلى وديعة صيانة نسبتها 10% كحد أقصى من سعر الشقة، كما يتم احتساب نسبة عبء الدين بحد اقصى 40% من صافي الدخل الشهري للقسط العقاري.

وأوضح البنك الأهلي المصري عن تفاصيل المستندات المطلوبة للحصول على شقة لمنخفضي الدخل وهي:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- شهادة قيد للذكور والإناث.

- إيصال مرافق حديث.

- مستندات إثبات دخل مفردات مرتب.

مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق مبادرة سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يتم تقسيط الشقق على 20 و30 سنة بفائدتي 3% و8%.