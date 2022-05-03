400 ألف جنيه أرباح سنوية من مشروع تصنيع سخانات بالطاقة الشمسية

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول صافي أرباح مشروع تصنيع سخانات بالطاقة الشمسية إلى 240 ألف جنيه بنهاية العام الأول، تتضاعف قيمتها إلى نحو 400 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

1,75 مليون جنيه.. إيرادات تصنيع ألواح شمسية

وأضافت دراسة الجدوى الاسترشادية للجهاز، أنَّ حجم المبيعات السنوية المتوقعة لمشروع تصنيع سخانات شمسية تتجاوز 1,225 مليون جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مقابل 1,750 مليون جنيه بنهاية العام الخامس.

435 ألف جنيه تسهيلات ائتمانية بضمان المشروع.. والفائدة أقل من 5%

كما توقع الجهاز في تقديراته لتكاليف المشروع من خلال دراسته، وصول الاستثمارات الكلية للمشروع إلى 670 ألف جنيه، مشيراً إلى إمكانية الحصول على قرض من البنوك المحلية بضمان المشروع بقيمة 435 ألف جنيه، مع تسهيلات في السداد على أقساط وفائدة متناقصة 5%، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

6 عمال لتصنيع سخانات شمسية

وتابع الجهاز في دراسته: «يحتاج مشروع تصنيع السخانات الشمسية إلى 6 أفراد كعمالة منتظمة خلال السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع، ما يساهم في توفير فرص عمل للعديد من الأشخاص، بالإضافة إلى أن طقس البلاد الدافئ والمشمس يوفر بشكل دائم مصدر نظيف للطاقة يساهم في زيادة مبيعات المنتج وربحية المشروع».

كما أوصى صاحب النشاط، بضرورة الالتزام بعدة معايير لزيادة القدرة التنافسية للألواح الشمسية المصنعة، وسهولة بيعها، وهي كالآتي: «جودة المنتج وعدم تآكل الألواح من الصدأ، سهولة الاستعمال والصيانة والنظافة للمنتج، التشطيب ومعامل الأمان، خفة الوزن، استحداث تصميمات وابتكارات جديدة، والبيع بأسعار رخيصة نسبيا مقارنة بالمنتجات المنافسة بالسوق».

وبحسب الدراسة، فالآلات والمعدات الداخلة في عملية تصنيع الألواح الشمسية هي: «أسطوانات لحام أكسجين، ومقص إكسنتريك، وماكينة لحام وأخرى للتلميع، وأحواض وموصل كهربائي، وسائل صهر وصب ألومنيوم، وماكينات ثقب ودرفلة، ومكبس، ومقص سلك، وماكينة خياطة للتنجيد، واسطمبات وقوالب سباكة، وعدد يدوية، ومنضدة تجميع».

أما الخامات الداخلة في عملية تصنيع الألواح أو سخان شمسي منزلي أو تجاري بمجمع مسطح وخزان مياه، فهي: «صاج مجلفن، وصلب غير قابل للصدأ، وزجاج شفاف 6 مم، وبودرة بوية فرن، وألواح بورليوريثان رغوي، وجلب تحكم، وإكسسوارات، وصناديق كروتون».

وأشارت دراسة الجدوى إلى أهداف المشروع، من إنتاج سخانات شمسيه للأغراض المنزلية أو التجارية، وبالتالي ترشيد الطاقة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة بتوفير مصادر نظيفة للطاقة، بالإضافة إلى المساهمة في توطين التصنيع في مصر.

مميزات مشروع تصنيع ألواح وسخانات.. ثاني أكبر دولة منتجة للطاقة الشمسية إفريقيا

وتابعت الدراسة: «أبرز مميزات مشروع تصنيع سخانات شمسية هو توافر العمالة والمواد الخام الداخلة في عملية التصنيع، وسهولة تسويق المنتج محليا لارتفاع الطلب المحلي، ما يضمن زيادة المبيعات وتحقيق أعلى ربحية للمشروع، كما أنَّ الطاقة الشمسية في مصر من أفضل مصادر الطاقة النظيفة المتوفرة نظرا لاعتدال المناخ الذي يميل إلى أن يكون حارا وجافا ومُشمسا أغلب أيام العام».

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أكد أحد خبراء الاقتصاد، أنَّ مصر ثاني أكبر دولة منتجه للطاقة الشمسية على مستوى أفريقيا، حيث تنتج 1680 ميجا وات من الطاقة الشمسية سنويا، كما نجحت في أن تكون بين البلدان الأكثر إنتاجا للطاقة المتجددة إقليميا.

واتجهت بعض الدول في الآونة الأخيرة، إلى تركيب سخانات شمسية على أسطح البنايات كأمر إجباري للحد من استخدام مصادر الطاقة الملوثة للبيئة، والمساهمة في الاستفادة من الموارد الطبيعية.