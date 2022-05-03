أحمد حلمي يتصدر قائمة الإيرادات بـ6 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد

لليوم الثاني على التوالي يتصدر الفنان أحمد حلمي قائمة إيرادات الأفلام خلال موسم عيد الفطر السينمائي 2022، بفيلمه «واحد تاني»، حيث حقق الفيلم إيرادات في أول أيام العيد تجاوزت الـ 5 ملايين جنيه، ليرتفع بذلك إجمالي ما حققه الفيلم على مدار يومين إلى 6 ملايين جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وارتفع إجمالي إيرادات الأفلام المصرية في أول أيام العيد إلى 10 ملايين و885 ألف جنيه، وجاء فيلم «العنكبوت» بطولة الفنان أحمد السقا ومنى زكي في المركز الثاني محققا 3 ملايين و623 ألف جنيه، ليصل بذلك ما حققه الفيلم 4 ملايين جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «زومبي» بـ مليونين و217 ألف، حيث لم يحقق أمس سوى 118 ألف جنيه.

أحمد حلمي يطرح أغنية «الحركة دي» من فيلم «واحد تاني»

طرح الفنان أحمد حلمي خلال الساعات الماضية أغنية «الحركة دي» من فيلم «واحد تاني»، وحققت الأغنية مشاهدات وصلت إلى مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» في فترة لم تتجاوز الـ 10 ساعات.

قصة وأبطال فيلم «واحد تاني»

ويمثل فيلم «واحد تاني» عودة أحمد حلمي للسينما بعد غياب قارب الـ 3 سنوات، منذ آخر أعماله في عام 2019 «خيال مأتة»، ويتعاون «حلمي» في فيلمه الجديد مع الكاتب هيثم دبو والمخرج محمد شاكر خضير للمرة الأولى، ويشاركه بطولة الفيلم عدد من النجوم من بينهم: روبي، أحمد مالك، نسرين أمين، سيد رجب، وعمرو عبد الجليل.

وتدور أحداث الفيلم حول «مصطفى» الذي يعاني من الرتابة والملل وانعدام الشغف في حياته، وفي سبيل إعادة الشغف إلى حياته يجرب اختراع جديد ولكن الأمور لا تسير بشكل جيد.