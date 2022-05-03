طرح أغنية «الحركة دي» من فيلم «واحد تاني» لأحمد حلمي

نشرت شركة سينرجي المنتجة لفيلم «واحد تاني» من بطولة الفنان أحمد حلمي أغنية دعائية للفيلم الذي يشارك به في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، بعد غياب عامين عن دور العرض السينمائي.

الأغنية إنتاج جاما ميوزيك وسينرجي

وكتبت شركة سينرجي تعليقا على الأغنية التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «لما بيبقى مزاجي رايق باعمل اللي ميتعملش.. بص الحركة دي.. الحركة دي للنجم أحمد حلمي دلوقتي على يوتيوب إنتاج جاما ميوزيك سينرجي».

وتابعت: «فيلم واحد اتاني حاليًا في كل سينمات مصر والوطن العربي لمشاهدة الأغنية كاملة على يوتيوب من خلال الرابط».

كلمات الأغنية

وجاءت كلمات الأغنية، التي نشرتها شركة سينرجي بالشكل التالي: «آكل متاكلش.. اغلب متغلبش.. ارفض مترفضش.. حاسب متحاولش.. اشتغل اللي مايتشغلش.. واسحل اللي مايتسحلش.. لما يبقى مزاجي رايق.. بص الحركة دي.. بص بص اللقطة دي.. حتى بصوا الحركة دي».

فيلم واحد تاني من بطولة أحمد حلمى وروبي وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وأحمد مالك ونور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

كما أعلن الفنان أحمد حلمي عبر حسابة بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح الأغنية.