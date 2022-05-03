رسميا.. إعلان موعد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز والاجتماعي بمدينة السادات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 15مايو الجاري، حتى يوم الإثنين 29 أغسطس المقبل، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز، للفائزين بها بحي النرجس بمدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية.

قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة 21

أوضح المهندس رجب سالمان عبد الرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة 21، في المواعيد التالية:

- القطع من 406: 505، يوم الأحد 15-5-2022.

- القطع من 506: 605، يوم الإثنين 16-5-2022.

- القطع من 606: 705، يوم الثلاثاء 17-5-2022.

- القطع من 706: 805، يوم الأربعاء 18-5-2022.

- القطع من 806: 905، يوم الخميس 19-5-2022.

- القطع من 906: 1002، يوم الأحد 22-5-2022.

ومن المقرر تخصيص الأيام من الإثنين 23-5-2022 حتى الخميس 26-5-2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمنطقة 21.

قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 6

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 6، كالتالي:

- القطع من 1: 100، يوم الأحد 29-5-2022.

- القطع من 101: 200، يوم الإثنين 30-5-2022.

- القطع من 201: 300، يوم الثلاثاء 31-5-2022.

- القطع من 301: 400، يوم الأربعاء 1-6-2022.

- القطع من 401: 500، يوم الخميس 2-6-2022.

- القطع من 501: 600، يوم الأحد 5-6-2022.

- القطع من 601: 700، يوم الإثنين 6-6-2022.

- القطع من 701: 800، يوم الثلاثاء 7-6-2022.

- القطع من 801: 900، يوم الأربعاء 8-6-2022.

- القطع من 901: 1000، يوم الخميس 9-6-2022.

وخصص الجهاز يومي الأحد والإثنين 12و13-6-2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 6.

أراضي المجاورة 7

أشار سالمان، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 7، وفقا للمواعيد التالية:

- القطع من 1: 100، يوم الثلاثاء 14-6-2022.

- القطع من 101: 200، يوم الأربعاء 15-6-2022.

- القطع من 201: 300، يوم الخميس 16-6-2022.

- القطع من 301: 400، يوم الأحد 19-6-2022.

- القطع من 401: 500، يوم الإثنين 20-6-2022.

- القطع من 501: 600، يوم الثلاثاء 21-6-2022.

- القطع من 601: 700، يوم الأربعاء 22-6-2022.

- القطع من 701: 800، يوم الخميس 23-6-2022.

- القطع من 801: 900، يوم الأحد 26-6-2022.

- القطع من 901: 1000، يوم الإثنين 27-6-2022.

- القطع من 1001: 1100، يوم الثلاثاء 28-6-2022.

- القطع من 1101: 1144، يوم الأربعاء 29-6-2022.

ويخصص يومي الأحد والإثنين 3 و4-7-2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 7.

قطع المجاورة 1

أوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 1، كالتالي:

- القطع من 1: 100، يوم الأحد 17-7-2022.

- القطع من 101: 200، يوم الإثنين 18-7-2022.

- القطع من 201: 300، يوم الثلاثاء 19-7-2022.

- القطع من 301: 400، يوم الأربعاء 20-7-2022.

- القطع من 401: 500، يوم الخميس 21-7-2022.

- القطع من 501: 600، يوم الأحد 24-7-2022.

- القطع من 601: 700، يوم الإثنين 25-7-2022.

- القطع من 701: 800، يوم الثلاثاء 26-7-2022.

- القطع من 801: 900، يوم الأربعاء 27-7-2022.

- القطع من 901: 1010، يوم الأحد 31-7-2022.

ويخصص يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2-8-2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 1.

قطع الإسكان المتميز بالمنطقة 29

أضاف سالمان، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة 29، وفقا للتالي:

- القطع من 1273: 1373، يوم الأربعاء 3-8-2022.

- القطع من 1374: 1474، يوم الأحد 4-8-2022.

- القطع من 1475: 1537، يوم الإثنين 5-8-2022.

ويخصص يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7-8-2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمنطقة 29.

أراضي المجاورة 2

نوه رئيس الجهاز، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 2، كالتالي:

-القطع من 1: 100، يوم الأحد 14-8-2022.

- القطع من 101: 200، يوم الإثنين 15-8-2022.

- القطع من 201: 300، يوم الثلاثاء 16-8-2022.

- القطع من 301: 400، يوم الأربعاء 17-8-2022.

- القطع من 401: 500، يوم الخميس 18-8-2022.

- القطع من 501: 600، يوم الأحد 21-8-2022.

- القطع من 601: 700، يوم الإثنين 22-8-2022.

- القطع من 701: 800، يوم الثلاثاء 23-8-2022.

- القطع من 801: 900، يوم الأربعاء 24-8-2022.

- القطع من 901: 957، يوم الخميس 25-8-2022.

يخصص يومي الأحد والإثنين 28 و29-8-2022، لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة 2.