للمصريين بالخارج.. أماكن وشروط حجز أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من قطع الأراضي السكنية، للمصريين بالخارج الراغبين فى الحصول على قطعة أرض داخل مصر، سواء سكنية، أو بنشاط آخر، ويكون السداد بالدولار.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لحجز أراضي الإسكان بالمدن الجديدة، للمصريين بالخارج، وذلك وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المدن المطروح بها قطع الأراضي للمصريين بالخارج

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من قطع الأراضي السكنية، للمصريين فى الخارج، داخل 9 مدن جديدة، وهي: (مدينة القاهرة الجديدة، مدينة العبور، مدينة العبور الجديدة، مدينة الشيخ زايد، مدينة الشروق، مدينة 6 أكتوبر، مدينة بدر، مدينة السادات، مدينة دمياط الجديدة).

كما شمل الطرح عددًا من قطع الأراضي، بأنشطة مختلطة، داخل مدينة واحدة، وهي مدينة دمياط الجديدة، ليس ذلك فقط، بل شمل طرح وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من قطع أراضي المقابر للمصريين بالخارج، وذلك لأول مرة، داخل 4 مدن جديدة، (مدينة القاهرة الجديدة، مدينة بدر، مدينة العاشر من رمضان، مدينة أكتوبر الجديدة)، بالإضافة إلى طرح عدد من الفيلات السكنية، داخل مدينتين، وهم: (مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة).

شروط حصول المصريين بالخارج على قطع الأراضي المطروحة

1- يشترط أن يكون المتقدم لحجز قطعة أرض لديه الجنسية المصرية.

2- يشترط ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عاما.

3- يشترط الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جدير بالذكر، أن ذلك الطرح يختص فقط بالمصريين فى الخارج، أي لا يمكن للمصريين داخل مصر، الحصول على قطعة أرض، ضمن القطع المطروحة، سواء السكنية، أو قطع أراضي المقابر، أو الفيلات السكنية.