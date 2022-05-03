إقبال كبير على حدائق «الري» بالقناطر الخيرية احتفالًا بعيد الفطر

في إطار احتفالات عيد الفطر المبارك، فتحت حدائق الري بالقناطر الخيرية أبوابها أمام الزوار، للاحتفال بالعيد بين الطبيعة، وبدأ المواطنون في التوافد للحدائق اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا، حيث تعد الحدائق والمنتزهات من الأماكن التي تلقى رواجًا في فترات الإجازات.

وفى محافظة أسوان، استقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، حيث يرغب المواطنون في الاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية، ومشاهدة تراث دول حوض النيل، ومقتنيات الدول الإفريقية وأسماك نهر النيل.

رفع حالة الطواريء بكافة الحدائق خلال عيد الفطر

ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، برفع حاله الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الفطر المبارك.

يذكر أن انتهت وزارة الموارد المائية والري، من تطوير حديقة «عفلة» بالقناطر الخيرية بمساحة 13 فدانًا، وحديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة بالإضافة إلى حديقة النيل بمساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة بمساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة.

إنشاء المركز الثقافي الإفريقي بأسوان

كما أنشأت الوزارة، المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم 5 مساحات متنوعة تحتوي على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، بالإضافة إلى مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.