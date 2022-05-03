بـ2 مليون جنيه.. قرض شخصي بدون ضامن من البنك الأهلي: اعرف الشروط

أعلن البنك الأهلي المصري، تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب العمل والمهن الحرة، بعد رفع سعر الفائدة بقيمة 1% على الإيداع والاقتراض، من قبل البنك المركزي المصري.

قرض 2 مليون جنيه

أوضح البنك الأهلي، في بيان رسمي، تم نشره على الموقع الرسمي الخاص به، أنه يمكن الحصول على 2 مليون جنيه كقرض، لافتا إلى أن سعر الفائدة تنافسي، ويتم تحديده وفقا للبنك المركزي المصري، وسداده على 7 سنوات بأقساط شهرية، وبدون ضامن، بالإضافة إلى وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

رفع أسعار الفائدة

كان البنك المركزي، قد أعلن في وقت سابق، رفع الفائدة، إذ أشارت لجنة السياسة النقدية، إلى الموافقة على رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 9.75%.

شروط القرض الشخصي

ذكر البنك الأهلي المصري، عن الشروط والمستندات، التي يطلبها للموافقة على القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة والعمل الخاص، إذ شدد على أنه يجب أن يكون مر عامين بحد أدنى على بدء نشاط العمل لعملاء البنك الأهلي، الذين مضى على تعاملهم مع البنك عام على الأقل، وبالنسبة لغير العملاء، يكون مر على نشاط العمل 3 سنوات.

وأشار البنك، إلى أنه من ضمن الشروط، ألا يقل عمر المقترض عن 21 سنة، ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض الشخصي، ويجب أن تكون صورة بطاقة الرقم القومي سارية، مع إرفاق إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط، وصورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

وتتضمن الأوارق المطلوبة، صورة البطاقة الضريبية السارية، موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط، وتاريخ انتهاء البطاقة، ومستخرج من سجل تجاري حديث، منذ 3 أشهر بحد أقصى، أو صورة رخصة مزاولة المهنة، وعقد تأسيس الشركة، وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء، وكشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل، معتمد لآخر سنة.