بنفس أسعار ما قبل العيد.. عودة حركة البيع والشراء في أسواق الجملة

استأنف سوق العبور و6 أكتوبر العمل اليوم 3 مايو 2022 في ثان أيام عيد الفطر المبارك، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن الأسواق تعمل ورديتين يوميا لتلبية احتياجات الأسواق، لافتا إلى توافر الخضر والفاكهة ومتابعة عملية ضخها وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة

وأعلن «نجيب»، انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر ولفاكهة، كما أكد انتظام حركة سيارات نقل الخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة المحافظات أسعار الخضر والفاكهة اليوم، وأشار إلى أن أسعار اليوم جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

- تباع الطماطم بسعر 5.5 و 10.5 جنيه.

- بصل يباع بسعر يتراوح بين جنيه و2.5 جنيه.

- البطاطس بسعر 2 و4 جنيهات.

- فاصوليا تباع بسعر يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

-خيار 3.5 و4.5 جنيه.

- برتقال أبو سرة 6 و9 جنيهات.

- برتقال صيفي يباع بسعر 2.5 و4 جنيهات.

- يوسفي 4 و7جنيهات.

- جوافة 4 و11جنيها.

- فراولة تباع بسعر 4 و6 جنيهات.

-كنتالوب 7 و11 جنيها.

-موز صعيدي بسعر 5 و8 جنيهات

- موز مغربي يباع بسعر يتراوح ما بين 6 و9 جنيهات.

من جهته شدد محسن الفيومي رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الجيزة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على استقرار الأسعار كما هي قبيل عيد الفطر ولا صحة حول ما يتردد بشأن إغلاق أسواق الجملة، مع التأكيد على أن عملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية، وأشار إلى أن الإقبال على الشراء لايزال ضعيف جدا فيما عدا الفاكهة.