أسعار الخضروات اليوم الأحد 1-5-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثير من ربات المنازل عن أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يزداد الطلب على خضروات مثل الطماطم والخيار والليمون، وهو ما تستعرضه بوابة «الوطن» في التقرير التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

وسجّلت أسعار الخضروات الطازجة في سلاسل المحلات الكبرى استقرارا ووصل سعر كيلو الطماطم إلى 22 جنيها، وسجلت حزمة خس «لولو روسو أخضر» 5 جنيهات، وسعر قرنبيط وزن بسعر 16 جنيها، ووصل سعر البطاطا إلى 39 جنيها، وسجل سعر قرع عسل 13 جنيها للكيلو، وسعر فلفل ألوان 54 جنيها، ووصل سعر طبق البروكلي إلى 13 جنيها، وسجل سعر الجزر أصفر دون عروش 8.5 جنيه، وكيلو الليمون البلدي 18 جنيها.

وبيعت الفاصوليا الخضراء بسعر 17 جنيها، ووصل سعر البصل الأبيض أو الذهبي إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الأخضر الرومي أو الحار 29 جنيها، فيما سجل سعر الفلفل البرتقالي 45 جنيها، وسجل سعر الخيار 16.5 جنيه.

ووصل سعر البنجر الأحمر إلى سعر 16 جنيها للكيلو، والكوسة 15 جنيها، والبطاطس 6.75 جنيه، وطبق مشروم بورتوتيلو 250 جرام بسعر 41 جنيها، كابوتشا حبة واحدة بسعر 8 جنيهات، وسجل سعر الثوم البلدي 21 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كالتالي:

تراوح سعر السبانخ بين 3.5 إلى 4.5 جنيه، ووصل الثوم إلى 5.5 جنيهات، وسجل الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات، والكوسة ما بين 2 إلى 4.5 جنيه، وسجلت الفاصوليا ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر البامية الصوب ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، ووصل سعر الملوخية إلى 10 جنيهات، وسجل سعر القلقاس 6 جنيهات، وتراوح سعر الطماطم بين 5.5 إلى 11.5 جنيه، وسجّلت البطاطس 4.5 جنيه، ووصل سعر البصل إلى 2.25 جنيه.

وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، الرومي بين 3.5 و4.5 جنيه، الأبيض بين 7 إلى 12 جنيها، ووصل سعر البسلة إلى7 جنيهات، وسجل الخيار الصوب ما بين 5 إلى 8 جنيهات، والبلدي ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 و13 جنيها، والصوب بين 6 و8 جنيهات، الحار بين 9 و13 جنيهًا للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 11 و15 جنيها، بينما وصل الجزر إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر البطاطا إلى 3.5 جنيه.