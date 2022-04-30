أسعار الخضروات اليوم السبت 30-4-2022 في الأسواق المحلية

اهتمام كبير بأسعار الخضروات والفاكهة والكثير من السلع الإستهلاكية لدى المواطنين بالتزامن مع قرب فصل الصيف الذي يكثر فيه تناول تلك الأطعمة، لذا كثيرا ما تهتم ربات المنازل خاصة في الأعياد والإجازات المختلفة، ومع بداية الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتخزين كميات من الخضروات والفاكهة، وذلك لاستخدامها أثناء إجازة العيد التي تستمر على مدار أسبوع.

وفي إطار اهتمام ربات المنازل بمستلزمات بيوتهن اليومية، تستعرض جريدة «الوطن» في التقرير التالي في إطار متابعتها لـ أسعار الخضروات اليومية في الأسواق المصرية، إضافة إلى متابعة جميع أسعار السلع الغذائية المختلفة التي يبحث عنها المواطنون، أسعار الخضروات اليوم السبت الموافق 30 أبريل في الأسواق المحلية، التي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت

- تراوح سعر الكيلو جرام من الفلفل الألوان بين 13و15 جنيهًا.

- كما تراوح سعر الكيلو جرام من الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو جرام من الفلفل الرومي الأخضر البلدي بين 5 و6 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من الكوسة بين 5 و6 جنيهات.

أسعار الطماطم اليوم

- سجلت أسعار الطماطم اليوم السبت بين 10 و12 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من ورق العنب البلدي اليوم السبت بين 25 و30 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من البسلة اليوم السبت بين 6 و8 جنيهات.

- سجل سعر الكيلو من السبانخ اليوم السبت بين 4 و6 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الثوم اليوم السبت بين 5 و7 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الباذنجان الأسود بين 5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان الأبيض اليوم بين 10 و13 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 4 و6 جنيهات.

- كما تراوح سعر الكيلو من الملوخية اليوم بين 7 و10 جنيهات.