أسعار الخضروات اليوم الإثنين 2-5-2022 في الأسواق المحلية

في تلك الفترة خاصة يهتم الناس بشراء العديد من المنتجات ومستلزماتهم المختلفة، تزامنا مع إجازة عيد الفطر المبارك وغلق الأسواق وانتشار الاحفتالات، لذا يبحث الناس عن أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، حيث يزداد الطلب على خضروات مثل الطماطم والخيار والليمون.

وسجّلت أسعار الخضروات الطازجة في سلاسل المحلات الكبرى استقرارا، وجاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 22 جنيها.

- سجلت حزمة خس «لولو روسو أخضر» 5 جنيهات.

- وصل سعر حبة القرنبيط لنحو 16 جنيها.

- وصل سعر البطاطا إلى 39 جنيها.

- سجل سعر قرع عسل 13 جنيها للكيلو.

- وصل سعر طبق البروكلي إلى 13 جنيها.

- سجل سعر الجزر أصفر دون عروش 8.5 جنيه.

- وصل سعر كيلو الليمون البلدي إلى 18 جنيها.

- بيعت الفاصوليا الخضراء بسعر 17 جنيها.

- وصل سعر البصل الأبيض أو الذهبي إلى 7 جنيهات.

- سجل سعر الفلفل الأخضر الرومي أو الحار 29 جنيها.

- سجل سعر الفلفل البرتقالي 45 جنيها.

- سجل سعر الخيار 12.5 جنيه.

ووصل سعر البنجر الأحمر إلى سعر 16 جنيها للكيلو، والكوسة 15 جنيها، والبطاطس 6.75 جنيه، وطبق مشروم بورتوتيلو 250 جرام بسعر 41 جنيها، كابوتشا حبة واحدة بسعر 8 جنيهات، وسجل سعر الثوم البلدي 21 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كما يلي:

- تراوح سعر السبانخ بين 3.5 إلى 4.5 جنيه.

- وصل الثوم إلى 5.5 جنيه.

- سجل الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة بين 2 إلى 4.5 جنيه.

- سجلت الفاصوليا بين 5 إلى 8 جنيهات.

- تراوح سعر البامية الصوب بين 35 إلى 45 جنيهًا.

- وصل سعر الملوخية إلى 10 جنيهات.

- سجل سعر القلقاس 6 جنيهات.

- تراوح سعر الطماطم بين 5.5 إلى 11.5 جنيه.

- سجّلت البطاطس 4.5 جنيه.

- وصل سعر البصل إلى 2.25 جنيه.

- تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3.5 و4.5 جنيه.

- تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 7 إلى 12 جنيها.

- وصل سعر البسلة إلى 7 جنيهات.

- تراوح سعر الخيار الصوب بين 5 إلى 8 جنيهات.

- تراوح سعر الخيار البلدي بين 4 إلى 7 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 10 و13 جنيها.

- تراوح سعر الفلفل الصوب بين 6 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الحار بين 9 و13 جنيهًا للكيلو الواحد.

- تراوح سعر الفلفل الألوان بين 11 و15 جنيها.

- وصل سعر الجزر إلى 3.5 جنيه.

- وصل سعر البطاطا إلى 3.5 جنيه.