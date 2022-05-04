أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 4-5-2022 في الأسواق المحلية

الخضروات والفاكهة من الأشياء التي تهم الناس بشكل كبير لاستخدامها في العديد من الأكلات وضرورة وجودها في المناسبات المختلفة، لذا يبحث الناس عن أسعار الخضروات خاصة بشكل مستمر لاستخدامها في تحضير الوجبات والسلطة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن»، أسعار الخضروات في الأسواق المحلية وفي سوق العبور، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

واستقرت معظم أصناف الخضروات في السوق المحلية اليوم لتسجل أسعارها كالآتي:

- سجل سعر كيلو الطماطم نحو 20 جنيها.

- سجلت حزمة خس «لولو روسو أخضر» 5 جنيهات.

- حبة القرنبيط 16 جنيها.

- البطاطا 39 جنيها.

- قرع عسل 13 جنيها للكيلو.

- طبق البروكلي 13 جنيها.

- الجزر أصفر دون عروش 8.5 جنيه.

- كيلو الليمون البلدي 18 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بسعر 17 جنيها.

- البصل الأبيض أو الذهبي 7 جنيهات.

- الفلفل الأخضر الرومي أو الحار 29 جنيها.

- الفلفل البرتقالي 45 جنيها.

- الخيار 12.5 جنيه.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كما يلي:

- السبانخ بين 3.5 و4.5 جنيه.

- وصل الثوم إلى 5.5 جنيه.

- سجل الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

- الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

- سجلت الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

- البامية الصوب بين 35 و45 جنيهًا.

- الملوخية 10 جنيهات.

- وصل سعر القلقاس إلى 6 جنيهات.

- الطماطم بين 5.5 و11.5 جنيه.

- سجّلت البطاطس 4.5 جنيه.

- البصل 2.25 جنيه.

- تراوح الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

-تراوح الباذنجان الرومي بين 3.5 و4.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بين 7 و12 جنيها.

- السلة وصلت إلى 7 جنيهات.

- تراوح الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح الفلفل الرومي البلدي بين 10 و13 جنيها.

- تراوح الفلفل الصوب بين 6 و8 جنيهات.

-تراوح سعر الفلفل الحار بين 9 و13 جنيهًا للكيلو الواحد.

-تراوح الفلفل الألوان بين 11 و15 جنيها.

- الجزر وصل سعره إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا سعر الكيلو الواحد منها 3.5 جنيه.