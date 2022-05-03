تحسن حالة فتاة الإسماعيلية بعد إصابتها بطعنات على يد «مدمن» أحرق شقتها

قالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الحالة الصحية للفتاة التي أصيبت في حادث اعتداء شخص بطعنها ،استقرت بشكل كبير، وأضافت المصادر أن الساعات الماضية شهدت تطورا في حالتها الصحية بشكل إيجابي، بعد إجراء الجراحات اللازمة لها.

مصدر طبي: الفتاة فقدت كمية كبيرة من الدماء

وقالت المصادر الطبية لـ«الوطن»، إنه فور وصول الفتاة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، جرى استدعاء استشاري الجراحة وإدخالها إلى غرفة العمليات على الفور.

وأضافت المصادر أن الفتاة «روان.خ»، 20 عاما، كانت مصابة بطعنات في البطن والكتف والقدم، وفقدت كمية من الدماء إثر هذه الجروح، إلا أنه جرى التعامل معها فور وصولها.

وأشارت المصادر إلى إجراء كل التحاليل اللازمة لها بشكل دوري داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، مؤكدة تحسنها بشكل كبير وقد تغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة.

مصرع المتهم بطعن الفتاة وإحراق شقتها

وكان قد لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من شرفة المنزل الخاص بالمجني عليها ووالدتها في الإسماعيلية، وأشار بعض شهود العيان إلى تعاطيه للمواد المخدرة.

وقالت مصادر أمنية إن المتهم دخل إلى الشقة وهو في حالة غير مستقرة ذهنيا، واعتدى علي السيدة وابنتها بسلاح أبيض، وأخرجهما من الشقة وأغلق الباب من الداخل.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم فور صعود الجيران قرر إشعال النيران في الشقة، ومع وصول قوات الشرطة ألقى بنفسه من الطابق الرابع ليلقى مصرعه فور وصوله إلى المستشفى.

وأشارت المصادر الطبية في المستشفى إلى أن المتهم وصل مصابا بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في البطن وكسور في مختلف أنحاء الجسم.